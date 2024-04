Nette baisse des rachats d'actions au niveau mondial en 2023

( AFP / KAZUHIRO NOGI )

Les principales entreprises cotées en Bourse dans le monde ont racheté pour 1.112,1 milliards de dollars de leurs propres actions en 2023, en baisse de 14% par rapport à 2022, année record, selon le baromètre Janus Henderson publié mercredi.

"Cette baisse part d'une base très élevée et laisse le total annuel bien au-dessus des niveaux d'avant la pandémie", relativise toutefois le gestionnaire d'actifs dans un communiqué, notant par ailleurs que les rachats d'actions ont légèrement augmenté Europe, sans retrouver leur record de 2021.

Janus Henderson a regardé les 1.200 plus grandes entreprises mondiales en termes de capitalisation boursière.

Les entreprises américaines, les plus friandes de la pratique dans le monde (près de 70% en 2023 à 773,1 milliards de dollars), ont baissé leur rachats d'actions de 17% sur un an, notamment en raison du secteur de la technologie: Microsoft et Meta ont réduit leurs rachats de près d'un tiers, et Apple d'un septième selon Janus Henderson.

Après les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, le Canada et la France sont les pays où les rachats d'actions ont été les plus importants.

"De nombreuses entreprises utilisent les rachats comme une soupape de sécurité, un moyen de restituer l'excédent de capital aux actionnaires sans fixer des attentes de dividendes qui pourraient ne pas être viables à long terme", explique Ben Lofthouse, responsable d'une équipe actions chez Janus Henderson.

En effet, la politique de versement de dividendes est à double tranchant pour les entreprises, les investisseurs réagissant souvent mal quand le dividende baisse, voire quand tout versement de dividende est suspendu, entrainant souvent une forte chute du titre à la clé.

Les 1.200 entreprises ont versé plus de 1.655 milliards de dollars de dividendes à leurs actionnaires en 2023, un nouveau record, avait annoncé mi-mars le gestionnaire d'actifs.

Ben Lofthouse explique par ailleurs qu'en raison de la hausse des taux d'intérêt, les entreprises ont préféré utiliser leur argent pour rembourser leur dette plutôt que les consacrer aux rachats d'actions.

"Il s'agit pour les entreprises de trouver le bon équilibre entre les dépenses d'investissement, leurs besoins de financement et les rendements pour les actionnaires via les dividendes, les rachats ou les deux", conclut-il.

Les syndicats contestent ces vagues de rachats d'actions estimant que l'argent dépensé devrait être consacré pour les investissements, les créations d'emplois et les augmentations de salaires.

La France réfléchit à les taxer tandis qu'aux Etats-Unis, le budget 2024 du président Joe Biden prévoit un quadruplement de la taxe qui s'y applique.