Nette baisse attendue des marchés européens après les tarifs douaniers de Trump

(AOF) - Les Bourses européennes devraient se replier nettement ce jeudi à l'ouverture de la séance, suite aux annonces hier soir de nouveaux droits de douane par Donald Trump. Le CAC 40 devrait perdre 1,84%. Le président américain a dévoilé des taxes douanières massives sur les produits entrant aux Etats-Unis : 34% sur les produits chinois, 20% sur ceux en provenance de l'Union européenne. Ces droits de douane entreront en vigueur les 5 et 9 avril, a annoncé hier la Maison Blanche. Trump signera, en outre, un décret instituant "des droits de douane réciproques" sur les importations des Etats-Unis.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Delta Plus Group

Delta Plus Group a dévoilé des résultats 2024 marqués par la baisse de la rentabilité. Le résultat net, part du groupe, a ainsi reculé de 18% à 31,1 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant a, lui, baissé de 12,6% à 50,6 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 12,6%, en repli de 1,1 point. Les ventes du spécialiste des équipements de protection individuelle se sont contractées de 4,9% à 400,1 millions d'euros. Elles ont reculé de 3,5% à périmètre et taux de change constants.

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica poursuit sa trajectoire de croissance et de création de valeur, pour le bénéfice de l’ensemble de ses actionnaires. Le programme d’actionnariat international SuperBoost 2025 et le PEE français ont tous deux atteint des niveaux records d’investissement en 2024. Le groupe compte maintenant 97 000 actionnaires internes dans 85 pays, contre 83 500 en 2024. EssilorLuxottica a lancé cette année une nouvelle formule de son programme Boost annuel.

Les Constructeurs du Bois

Les Constructeurs du Bois (LCB) a enregistré une baisse de 12,9% de son résultat net en 2024 à 0,9 million d’euros. En revanche, le résultat d'exploitation a progressé de 32,8% à 2,4 millions d’euros et l’Ebitda de 31,6% à 2,4 millions. Le spécialiste de l’éco-construction en bois a profité d’une forte hausse de l’activité : le chiffre d'affaires a bondi de 58,2% à 23,6 millions d’euros. La société explique que le renforcement des équipes et des expertises internes s'est accompagné d'une gestion rigoureuse des charges, permettant de contenir les coûts opérationnels.

Munic

En 2024, Munic affiche un Ebitda ajusté de 1,3 million d'euros, en amélioration de 26% par rapport à fin 2023, tirant parti d’une baisse de 24% des charges opérationnelles, résultant d’une gestion précautionneuse des coûts tout en maintenant les investissements nécessaires pour soutenir le développement de nouveaux produits. La marge d’Ebitda ajusté est ainsi ressortie en nette progression à 14% en 2024, contre 7,4% en 2023. La perte d’exploitation ajustée s’établit à 1,2 million d'euros, contre une perte de 1,6 million d'euros un an plus tôt.

Les chiffres macroéconomiques

En France, les données sur la production industrielle en février seront publiées à 8h45.

L'indice des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur des services et celui Composite en mars en France seront connus à 9h50, ceux en Allemagne à 9h55 et ceux en zone euro à 10h.

Le Compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la BCE sera publié à 13h30.

Aux Etats-Unis, les données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage et celles sur la balance commerciale en février seront publiées à 14h30.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur des services et l'indice Composite en mars seront publiés à 15h45.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur des services en mars sera connu à 16h.

Les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz aux Etats-Unis seront connues à 16h30.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,98% à 1,0938 dollar.

Hier à Paris

La prudence a été de rigueur sur les Bourses européennes à quelques heures de la présentation par Donald Trump des droits de douane réciproques. Ils seront appliqués immédiatement. " Tout reste incertain : ampleur, calendrier, disparités selon les pays ", résume Janus Henderson. A Paris, Crédit Agricole va augmenter sa participation dans Banco BPM pour défendre ses partenariats en Italie. L'indice CAC 40 a perdu 0,22% à 7858,83 points et l'EuroStoxx50 a cédé 0,41% à 5298,61 points. L'euro progressait nettement lors de la clôture en Europe.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en hausse en amont de l'annonce ce soir de nouveaux droits de douane réciproques par Donald Trump. Les tensions commerciales dans le monde pourraient alors s'intensifier. Côté statistiques, le secteur privé américain a créé plus d'emplois que prévu en mars : 150 000 contre un consensus de 118 000. Côté valeurs, en repli en cours de séance, Tesla a fini en hausse. Le groupe a annoncé un recul plus important que prévu des livraisons au premier trimestre. Le Dow Jones a gagné 0,56% à 42225 points et le Nasdaq a progressé de 0,87% à 17601 points.