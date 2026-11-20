NetMedia Group annonce le lancement de The Makers, une nouvelle offre destinée aux marques B2B, qui s'appuie sur ses onze communautés de décideurs professionnels. Réservé à des partenaires premium, ce dispositif combine contenus éditoriaux, événements et marketing afin de favoriser les échanges entre décideurs et de générer des opportunités commerciales.

Chaque programme, conçu sur mesure et réservé à un partenaire unique, s'articule autour de ses objectifs commerciaux et de ses comptes prioritaires. Pendant un an, NetMedia Group constitue et anime une communauté ciblée, adossée à l'un de ses médias, à travers des rencontres régulières en petits groupes, des contenus co-brandés et un accompagnement éditorial assuré par ses rédactions.

La première déclinaison, The CFO Makers, s'adresse aux directions financières et s'appuie sur la communauté de DAF Mag. D'autres programmes suivront, notamment The CMO Makers pour les professionnels du marketing et The CPO Makers pour les responsables des achats.

Ce lancement s'inscrit dans la stratégie de développement de NetMedia Group, axée sur la donnée, l'intelligence artificielle et la valorisation de ses communautés professionnelles, après le déploiement récent de solutions dans le domaine du GEO (optimisation de la visibilité sur les moteurs de recherche génératifs).