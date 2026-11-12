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NetMedia Group : mise en ligne du prix d'exercice de la huitième période d'exercice des BSA 2026
information fournie par Boursorama CP 12/11/2026 à 19:30

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La société NetMedia Group (la « Société ») rappelle que la huitième période d'exercice des bons de souscription d'actions (les « BSA 2026 ») attachés aux nouvelles actions émises le 11 mars 2026 débute le 13 novembre 2026 à l'ouverture du marché et se terminera le 24 novembre 2026 à la clôture du marché.

Comme indiqué dans le communiqué de presse de la Société du 16 février 2026, le prix d'exercice des BSA 2026 est égal à la moyenne des cours de clôture de bourse de la Société constaté au cours des cinq (5) jours de bourse précédant immédiatement la date d'ouverture de chaque période d'exercice, diminuée d'une décote de 15 %, sans pouvoir être inférieur à la valeur nominale des actions, soit 0,1 €.

Par conséquent, le prix d'exercice des BSA 2026 pour la huitième période d'exercice est de 0,26 € (0,306 € auquel est appliquée une décote de 15 %).

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