NetMedia Group, premier groupe de performance business dédié au B2B, annonce le lancement de The Makers, sa nouvelle offre communautaire destinée aux marques B2B. Réservé à des partenaires premium, ce dispositif exclusif capitalise sur les onze communautés de décideurs du groupe pour proposer un format d’engagement inédit, à mi-chemin entre le média, l’événement et la performance marketing. (…)



Avec ce lancement, NetMedia Group fait de ses communautés propriétaires un levier de croissance stratégique et renforce son positionnement de groupe de performance B2B.



Fort du succès des solutions récemment lancées dans l’environnement GEO, le groupe poursuit ses déploiements conformément à sa stratégie de développement centrée sur la data, l’IA et ses communautés.