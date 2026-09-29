Netlist demande l'interdiction d'importer aux États-Unis les puces Micron utilisées dans les systèmes de calcul IA de Google et Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Blake Brittain

La société de mémoires informatiques Netlist NLST.PK a annoncé mardi avoir déposé une nouvelle plainte auprès d’un tribunal commercial américain afin de bloquer les importations de puces mémoire Micron MU.O utilisées dans les produits Google GOOGL.O , Nvidia NVDA.O et Broadcom AVGO.O destinés au calcul en intelligence artificielle.

* Netlist a déclaré dans la plainte , initialement déposée sous scellés vendredi auprès de la Commission du commerce international des États-Unis, que les puces de Micron et les produits des géants technologiques enfreignaient deux de ses brevets couvrant la technologie de « mémoire à haute bande passante »

* La société a demandé au tribunal d’interdire l’importation des dispositifs de mémoire vive dynamique (DRAM) de Micron ainsi que des processeurs graphiques, serveurs et autres produits de Google, Nvidia et Broadcom intégrant la technologie contrefaisante de Micron

* Les porte-parole de Micron, Google, Nvidia et Broadcom n’ont pas immédiatement répondu mardi aux demandes de commentaires

* “Netlist a consacré des décennies au développement de technologies de mémoire de pointe désormais utilisées dans les infrastructures d’IA en pleine expansion”, a déclaré C.K. Hong, directeur général de Netlist, dans un communiqué. “Cette action reflète notre engagement continu à protéger nos technologies fondamentales contre toute utilisation non autorisée.”

* En 2024, Netlist avait obtenu un verdict de 445 millions de dollars pour contrefaçon de brevet contre Micron devant le tribunal fédéral de Marshall, au Texas

* Netlist a déposé une autre plainte auprès de l’ITC contre Micron en août concernant des puces mémoire utilisées dans les produits de Super Micro Computer, Hewlett Packard Enterprise et Lenovo

* Netlist a réglé à l’amiable un autre litige concernant des brevets de mémoire avec Samsung en août, après avoir obtenu 421 millions de dollars à l’issue de verdicts rendus par le même tribunal texan contre le géant technologique coréen