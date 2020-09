Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Netgem : vers un transfert sur Euronext Growth Cercle Finance • 11/09/2020 à 09:58









(CercleFinance.com) - Netgem indique que son conseil d'administration a décidé de soumettre à l'assemblée générale des actionnaires qui sera convoquée le 20 octobre, le projet de transfert des titres Netgem du marché Euronext Paris vers Euronext Growth Paris. Ce transfert doit permettre au groupe de bénéficier de la dynamique et de la visibilité de ce marché, tout en maîtrisant ses frais généraux. Cette cotation serait effectuée par le biais d'une procédure accélérée d'admission directe. En outre, à la suite du départ à la retraite d'Alain Floch à la fin du mois de septembre, Netgem annonce la nomination de Sandrine Alexandre à la direction financière. Elle occupait auparavant le poste d'adjointe du directeur financier.

Valeurs associées NETGEM Euronext Paris -3.03%