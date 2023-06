Netgem se renforce dans les services aux acteurs de l’audiovisuel

(AOF) - Netgem annonce le rachat des sociétés Eclair Préservation (EP) et Eclair Digital Services (EDS). EP et EDS ont ensemble un portefeuille de plus de 500 clients en France, producteurs et diffuseurs, dont ils assurent la préservation et la digitalisation des œuvres, avec plus des deux tiers du patrimoine cinématographique français.

Leur rapprochement avec les activités françaises de Netgem permet à celui-ci d'enrichir son offre à destination de la production audiovisuelle, en particulier cinématographique. Elle permet de conforter la stratégie en tant qu'intermédiaire clé à valeur ajoutée entre éditeurs de contenus (cinéma, TV, jeux vidéo...) et distributeurs tels que les opérateurs télécoms.

Progression du marché français en valeur

D'après l'institut Gfk, le secteur a généré en 2021 des ventes de 4,8 milliards d'euros, en progression de 2% par rapport à 2020. Les familles de produits qui ont bénéficié des meilleures performances sont notamment les casques et accessoires ainsi que les téléviseurs. Toutefois, si le marché français de l'électronique grand-public a progressé en valeur l'an passé, il a reculé sur le plan des volumes (-2 % avec 51 millions d'unités écoulées). Cette tendance s'explique par une montée en gamme des produits : les enceintes Bluetooth sont plus puissantes ou encore les téléviseurs recourent à des technologies plus innovantes. Ainsi le développement des technologies qui améliorent la résolution de l'image (Oled, Qled, miniled) et de la taille des écrans ont provoqué une hausse de plus de 20% du prix moyen. Les consommateurs cherchent également des produits plus durables.