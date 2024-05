Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Netgem: objectifs confirmés pour l'exercice 2024 information fournie par Cercle Finance • 30/05/2024 à 12:25









(CercleFinance.com) - Netgem a confirmé jeudi ses objectifs financiers pour 2024, tout en se déclarant ouvert à des opportunités stratégiques si elles devaient se présenter.



Le groupe français - qui propose une plateforme B2B de services technologiques dédiés au cinéma, à l'audiovisuel et aux jeux vidéo, dit toujours prévoir une croissance de son revenu récurrent assortie d'une amélioration de sa rentabilité en 2024.



Il explique notamment poursuivre sa stratégie de croissance sur le marché des technologies de divertissement en Europe.



'Notre ambition est de devenir le nouveau partenaire de référence de la création audiovisuelle et des exploitants/distributeurs - en premier lieu les opérateurs télécoms et les groupes de médias - en leur apportant nos savoir-faire technologiques et métiers dans une vision 360 'bout-en-bout'', explique Mathias Hautefort, son directeur général.



La stratégie de développement de Netgem repose d'une part sur la signature de nouveaux partenariats dans les contenus, qui attirent de nouveaux distributeurs, et d'autre part sur l'enrichissement de l'offre de services.



Ce dernier, qui dépend de l'effort d'innovation logicielle, est rendu possible par la forte récurrence des revenus d'abonnement à la plateforme, explique le groupe de médias.



Dans son communiqué, Netgem se dit aussi ouvert à des opportunités stratégiques afin de parvenir à ses objectifs de croissance.



Coté à la Bourse de Paris, le titre évoluait peu jeudi à la mi-journée, signant un repli de l'ordre de 0,2%.





