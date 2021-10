Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Netgem : le titre grimpe après un contrat au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 12/10/2021 à 12:33









(CercleFinance.com) - Le titre Netgem caracole parmi les plus fortes hausses de la Bourse de Paris mardi, le spécialiste du divertissement numérique ayant remporté un contrat auprès de l'opérateur britannique TalkTalk. A 12h30, l'action grimpait de près de 6% dans un marché parisien en repli d'environ 0,5%. Dans un communiqué publié dans la matinée, Netgem a annoncé la signature avec TalkTalk d'un contrat de fourniture portant sur sa plateforme de divertissement multi-écran 'Netgem TV' en vue du lancement d'un service de télévision '4K' de nouvelle génération. Mathias Hautefort, le directeur général du groupe, estime que ce nouveau contrat démontre la 'pertinence' du positionnement de l'entreprise sur le marché en forte croissance du divertissement connecté. Bien implanté Outre-Manche, Netgem est déjà présent au Royaume-Uni auprès d'une quinzaine d'opérateurs fibre ayant adopté sa plateforme Netgem TV. Cette plateforme de divertissement numériques permet aux opérateurs de télécommunications et aux éditeurs de contenus numériques de créer des offres en mode 'streaming'.

Valeurs associées NETGEM Euronext Paris +5.24%