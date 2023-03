Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Netgem: le titre avance, résultats et objectifs salués information fournie par Cercle Finance • 31/03/2023 à 11:50









(CercleFinance.com) - Netgem a dévoilé vendredi des résultats annuels 2022 marqués par une évolution positive de tous ses indicateurs financiers, une performance qui était saluée ce matin à la Bourse de Paris.



La plateforme vidéo de divertissement digital a fait état d'un résultat opérationnel en perte à 2,2 millions d'euros sur l'exercice écoulé, contre -3,7 millions sur l'exercice précédent.



La société, qui dit avoir profité de la maîtrise des coûts opérationnels, affiche un résultat net part du groupe positif à hauteur de 0,1 million d'euros, contre une perte de 1,3 millions en 2021.



Soutenus par la croissance du nombre d'abonnés, son chiffre d'affaires s'est accru de 28% à 36,3 millions d'euros, tandis que la marge brute a progressé de 14% à 20,1 millions d'euros.



Pour 2023, la société dit anticiper une croissance de sa facturation récurrente (ARR) de plus de 20% en 2023, avec une trésorerie issue du parc d'abonnés en progression qui suffira à financer sa croissance.



'Après une bonne année 2022 et d'excellentes perspectives 2023, la cession de notre activité fibre, nous donne les moyens d'accélérer ce cercle vertueux', a souligné Mathias Hautefort, son directeur général.



Comme annoncé fin janvier 2023, Netgem a décidé d'engager la cession de son activité d'opérateur de fibre, laquelle sera effective le 1er avril 2023 avec un effet positif de trois millions d'euros sur la trésorerie.



A la suite de ces éléments jugés rassurants, l'action Netgem progressait de 2,2% vendredi vers 11h45.





Valeurs associées NETGEM Euronext Paris +2.21%