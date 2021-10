Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Netgem : le chiffre d'affaires déçoit, le titre se replie information fournie par Cercle Finance • 20/10/2021 à 12:35









(CercleFinance.com) - Netgem a publié mercredi un chiffre d'affaires trimestriel en baisse, en dépit du lancement de nombreux services et d'une activité commerciale jugée 'soutenue'. Le concepteur de plateformes de divertissements numériques a fait état d'un chiffre d'affaires de 6,3 millions d'euros au titre du troisième trimestre, contre 6,6 millions d'euros un an plus tôt. Un repli que le groupe justifie par la décision de ne pas reconnaître 500.000 euros de chiffre d'affaires correspondant aux factures non réglées de l'opérateur anglais Origin, un client qui s'est brutalement placé sous la protection d'un mandataire ad'hoc. Sa marge brute s'est, elle, redressée de 13%, passant de 3,6 à quatre millions d'euros sur le troisième trimestre. Malgré la pénurie mondiale de composants, le groupe dit viser une croissance annuelle de 12% de sa marge brute en 2021. A la Bourse de Paris, l'action Netgem perdait près de 4,5% après la parution de ces chiffres. Le spécialiste français des solutions de télévision par Internet (IPTV) a vu son cours de Bourse s'envoler de plus de 10% sur le mois écoulé à la faveur de la signature d'un contrat avec l'opérateur britannique TalkTalk.

Valeurs associées NETGEM Euronext Paris -4.14%