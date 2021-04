Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Netgem : la publication trimestrielle boudée par la Bourse Cercle Finance • 21/04/2021 à 11:28









(CercleFinance.com) - Netgem perd du terrain à la Bourse Paris mercredi après avoir la présentation de son chiffre d'affaires et de sa marge brute au premier trimestre. Le fournisseur de services pour le très haut débit - qui estime que la transformation de son activité est dorénavant complète - indique avoir généré un chiffre d'affaires de 7,1 millions d'euros sur le trimestre écoulé, soit une baisse de 12%. Dans son communiqué, l'entreprise technologique souligne que son activité est désormais constituée quasi-exclusivement de contrats de services récurrents 'NetgemTV', alors qu'elle intégrait encore une part non négligeable de vente d'équipements l'an dernier. Sa marge brute au premier trimestre s'inscrit en hausse de 11%, à 4,4 millions d'euros, sous l'impulsion de la croissance sensible de la contribution de son parc d'abonnés actifs. Dans son communiqué, le groupe déclaré que la croissance de sa marge brute pourrait se maintenir à un taux comparable à celui observé lors du premier trimestre sur l'ensemble de l'exercice 2021, soit de l'ordre de 10%. Coté sur Euronext Growth Paris, le titre se repliait de plus de 6% après cette publication, mais affiche encore une hausse de plus de 20% depuis le début de l'année.

Valeurs associées NETGEM Euronext Paris -6.34%