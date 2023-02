Netgem : forte croissance annuelle et focalisation sur le streaming TV

(AOF) - Netgem a annoncé un chiffre d’affaires et une marge brute sur l’exercice 2022 s’élevant à 36,3 millions d’euros et 20,1 millions d’euros en hausse respectivement de 28% et 14%. La Société termine l’année 2022 avec une base de 508 000 abonnés netgem.tv, gérés pour le compte d’une vingtaine d’opérateurs de télécommunication fixe en Europe, sous marque de l’opérateur.

Le chiffre d'affaires annuel total résultant de l'activité de streaming TV s'élève à 29,5 millions d'euros, dont 14,4 millions d'euros donnent lieu à facturation récurrente (ARR : revenu annuel récurrent). Les autres revenus de cette activité s'élèvent à 15,1 millions d'euros et incluent en particulier de la vente d'équipements d'accès, des frais d'activation de service et des prestations non récurrentes.

La trésorerie brute du groupe s'élève à 6,2 millions à fin décembre.

Cette année, Netgem anticipe une croissance de plus de 20% de son parc d'abonnés en 2023, entraînant une croissance similaire de l'ARR. Les revenus générés par le parc suffiront à financer cette croissance. Les free cash-flow seront ainsi positifs en 2023.

L'évolution rapide du marché vers des set-top box standardisées sur base androidTV devrait également permettre à la société de se désengager totalement de la vente d'équipements d'accès, et des besoins en fonds de roulement associés.

Dans ce contexte favorable à l'activité netgem.tv, Netgem a décidé d'engager la cession de ses activités autres que le streaming TV, lesquelles sont situées au sein de sa filiale française Vitis. Ces cessions devraient avoir lieu au cours du 1er semestre 2023.

Les moyens ainsi dégagés seront réinvestis dans l'enrichissement de son produit et l'élargissement de son marché adressable. Le groupe compte également simplifier en 2023 son organisation, permettant une réduction sensible de ses frais généraux.

