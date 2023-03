Netgem : des signaux au vert pour 2022

(AOF) - Netgem a publié ses résultats annuels, d'où ressort un résultat net positif de 0,1 million d'euros contre 1,3 million un an plus tôt. L'Ebitda augmente de 59%, passant de 4,3 millions d'euros à 6,8 millions en 2022. Le chiffre d'affaires et la marge brute de l'exercice 2022 s'élèvent à 36,3 millions millions d'euros et 20,1 millions d'euros, en hausse respectivement de 28% et 14% par rapport à l'exercice 2021. Le chiffre d'affaires annuel total résultant de l'activité streaming TV s'élève à 29,5 millions d'euros.

La plateforme de divertissement vidéo digital à destination des familles termine ainsi l'année 2022 avec une base de 508.000 abonnés netgem.tv, gérés pour le compte d'une vingtaine d'opérateurs de télécommunication fixe en Europe, sous marque de l'opérateur (modèle B2B2C), en croissance de 40% par rapport à fin 2021.

Comme annoncé fin janvier 2023, Netgem a décidé d'engager la cession de son activité d'opérateur Fibre, laquelle est effective depuis le 1er Avril 2023 avec un effet positif en Trésorerie nette de 3 millions d'euros. Les moyens libérés permettront à la Société d'accroître ses investissements dans l'innovation afin de renforcer son positionnement sur son marché

