Netgem: croissance anticipée autour de 10% en 2024

(CercleFinance.com) - Netgem a déclaré mercredi qu'il anticipait une croissance de l'ordre de 10% de ses revenus récurrents en 2024, un développement qui devrait s'accompagner d'une amélioration de sa rentabilité.



Le spécialiste des technologies pour l'audiovisuel explique que sa croissance devrait être tirée par le gain de nouveaux clients grâce aux nouveaux produits lancés en 2023, notamment dans les domaines des jeux vidéo en mode 'cloud' et des 'fast channels', ces chaînes de télévision gratuites en streaming financées par de la publicité.



Le groupe, qui propose ses services aux opérateurs télécoms et groupes de médias, prévoit également d'attirer de nouveaux clients via les entités de sa marque Eclair, qui offrent des services aux éditeurs de contenus.



Avec la poursuite de la simplification de son organisation, la société dit anticiper une réduction sensible de ses frais généraux cette année, ce qui devrait lui permettre d'améliorer à la fois ses indicateurs de rentabilité et sa génération de cash-flow.



Sur l'exercice 2023, son chiffre d'affaires récurrent s'est élevé à 22,3 millions d'euros, en hausse de 55% par rapport à l'exercice précédent, avec un taux de marge brute qui a gagné sept points en passant de 55% à 62%.



Suite à cette publication, l'action Netgem progressait d'environ 1% mercredi à la Bourse de Paris. Le titre affiche un gain de plus de 10% sur les trois derniers mois.





