NETGEM : Compte-rendu de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 29 juin 2026

Communiqué de Presse

Information réglementée

Paris, le 1er juillet 2026 — après fermeture du marché

Compte-rendu de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 29 juin 2026

L'assemblée générale mixte des actionnaires de NETGEM s'est tenue le 29 juin 2026 au siège social sous la présidence de Monsieur Joseph Haddad, Président du Conseil d'administration. La participation des actionnaires a atteint 57,48 % des actions ayant droit de vote, représentant 142 actionnaires.

Les actionnaires ont approuvé l'ensemble des résolutions suivant en cela les recommandations du Conseil d'administration. En particulier, ils ont décidé le versement d'un dividende de 0,05 € par action, détaché le 8 juillet 2026 et mis en paiement le 10 juillet 2026.

NETGEM remercie vivement les actionnaires qui ont participé à cette assemblée.

Calendrier de communication financière 2026

Résultats S1 2026 : jeudi 30 juillet 2026 avant bourse.

À propos de Netgem

Netgem est une société technologique européenne spécialisée dans les plateformes de distribution de contenus audiovisuels. Elle développe PLEIO , plateforme de streaming clé en main pour les opérateurs télécoms (live TV, VOD, cloud gaming), ainsi qu' ECLAIR , suite de services aux studios et ayants-droit (préservation, digitalisation, distribution OTT, sous-titrage IA). Netgem sert plus de 30 opérateurs télécoms et plus de 300 studios et diffuseurs. La société est cotée sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0004154060 — mnémonique : ALNTG).

Contacts

Relations Investisseurs : Bertrand Soleil / Double Digit bertrand.soleil@double-digit.com — +33 6 23 31 06 53

Relations Presse : Isabelle Dray / seitosei-Actifin isabelle.dray@seitosei-actifin.com — +33 6 63 93 08 15