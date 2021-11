Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Netgem : bien orienté avec un relèvement d'analyste information fournie par Cercle Finance • 17/11/2021 à 15:32









(CercleFinance.com) - Netgem s'adjuge plus de 4% sur fond d'un relèvement d'opinion chez Oddo BHF de 'neutre' à 'surperformance', avec un objectif de cours remonté de 1,4 à deux euros sur le titre de la société, présentée comme 'le nouvel acteur du contenu en mode Saas'. Le bureau d'études met en avant une réussite de la transition du groupe vers un modèle Saas qui 'ne semble pas bien actée par le marché'. Voyant pour sa part 'des perspectives attrayantes', il pense que 'le titre présente un bon risk/reward'.

Valeurs associées NETGEM Euronext Paris +3.63%