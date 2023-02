Netgem annonce la cession de son activité d'opérateur fibre grand public en France

(AOF) - Conformément à sa stratégie de recentrage sur son activité de Streaming TV à destination des opérateurs télécoms (B2B2C), Netgem annonce avoir conclu un accord de cession de son activité d'opérateur fibre grand public en France à la société Nordnet, filiale du groupe Orange. L'éditeur du service de divertissement digital netgem.tv, qui regroupe en une expérience intégrée l'ensemble des contenus vidéos, en direct, à la demande ou par abonnement disponible sur le marché, continuera de fournir son service de télévision netgem.tv à Nordnet pour tous les abonnés cédés.

Le chiffre d'affaires et la marge brute de l'activité cédée se sont élevés à 4,7 millions d'euros et 1,4 million respectivement en 2022.

Cette cession, soumise à certaines conditions suspensives usuelles, doit se réaliser au cours du premier semestre 2023. Elle aura un impact positif en trésorerie de l'ordre de 3 millions d'euros, somme dont l'utilisation fera l'objet d'une prochaine communication.

Mathias Hautefort, Directeur Général de Netgem, déclare : “Comme nous l'avons annoncé le 1er février dernier, cette opération s'inscrit directement dans l'exécution de notre stratégie de recentrage sur notre cœur de métier. Je remercie à cette occasion la Banque des Territoires et la société Réunicable qui ont appuyé notre développement en France.”

