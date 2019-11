Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Netflix : vers un signal haussier au-delà de 304,4$ ? Cercle Finance • 18/11/2019 à 18:53









(CercleFinance.com) - Netflix renoue avec une dynamique haussière depuis le 13/11 et s'achemine vers un signal haussier au-delà de 304,4$ (ex-zénith d'ouverture du 17 octobre): une validation ouvrirait le chemin des 335E (ex-zénith du 26/29 juillet) puis du comblement du 'gap' des 361,76$ du 7 juillet

Valeurs associées NETFLIX NASDAQ +3.05%