Netflix va miser 2,5 milliards de dollars dans des contenus sud-coréens

Netflix est heureux de confirmer qu'il investira 2,5 milliards de dollars en Corée, notamment dans la création de séries, films et programmes non scénarisés coréens sur les quatre prochaines années ", a précisé le patron de Netflix, Ted Sarandos, cité dans un communiqué.

(AOF) - Netflix a fait savoir qu'il prévoyait de dépenser 2,5 milliards de dollars au cours des prochaines années pour produire des films, séries télévisées et programmes de télé-réalité en Corée du Sud, doublant ainsi le montant investi par la plate-forme de streaming sur ce marché depuis 2016. La Corée du Sud s'est imposée ces dernières années comme une puissance culturelle internationale.

