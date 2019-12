NETFLIX: un broker dégrade sa recommandation

(AOF) - Selon une source de marché, la banque d'investissement Needham & Co a dégradé sa recommandation sur Netflix, passant de Conserver à Sous-performance. D'après le broker, Netflix pourrait perdre 4 millions d'abonnés en 2020 en raison d'une concurrence accrue, notamment celle de Disney+, Apple+ ou Hulu, aux pratiques tarifaires plus attractives. Needham estime que Netflix doit lancer une nouvelle offre moins onéreuse et ajouter 6 à 8 minutes de publicité par heure pour que celle-ci soit viable. En pré-ouverture à Wall Street, le titre Netflix perdait 2,28%.