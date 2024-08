Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Netflix: signe des accords publicitaires 'majeurs' information fournie par Cercle Finance • 20/08/2024 à 16:30









(CercleFinance.com) - Netflix a conclu des accords publicitaires majeurs pour sa deuxième année de négociations Upfront, avec une augmentation de plus de 150 % des engagements par rapport à 2023.



Ces accords couvrent divers secteurs comme la technologie, l'automobile et la restauration rapide.



Pour rappel, les négociations 'Upfront' désignent un processus dans lequel les annonceurs achètent des espaces publicitaires à l'avance, généralement pour l'ensemble de la saison télévisuelle à venir.



Netflix a également noué des partenariats pour des séries populaires comme Squid Game, Wednesday, et Bridgerton, ainsi que pour des événements en direct comme WWE Raw et les matchs de Noël de la NFL.



Des marques prestigieuses comme L'Oréal et Google ont été associées à des séries très attendues, notamment Bridgerton et Emily in Paris.





Valeurs associées NETFLIX 697,71 USD NASDAQ +1,33%