Netflix satisfait de ses débuts 2023

Un dernier sujet très pris au sérieux par la direction. Après de nombreux tests l'an passé, un système de partage de compte payant a été mis en place depuis le début d'année au Canada, en Nouvelle-Zélande, mais aussi en Europe (Espagne et Portugal).

(AOF) - Au titre de son premier trimestre fiscal, le bilan est plutôt favorable pour Netflix qui a dépassé les attentes de bénéfices mais raté le consensus de revenus et celui des gains d’abonnés. Son résultat net ressort à 1,31 milliard contre 1,6 milliard. La marge opérationnelle s’est repliée à 21% contre 25,1% au premier trimestre 2022. La firme a généré un chiffre d’affaires de 8,16 milliards de dollars, en hausse de 3,7%, le consensus étant fixé à 8,18 milliards de dollars. « Pour faire bref, nous commençons bien 2023 », ont fait savoir les nouveaux dirigeants Greg Peters et Ted Sarandos.

