Netflix : s'envole de 5%, un analyste relève son objectif

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de 5% à la Bourse de New York et affiche un nouveau record historique. Goldman Sachs réitère son conseil à l'achat sur Netflix et relève son objectif de cours sur 12 mois de 540 dollars à 670 dollars, s'attendant à ce que le géant américain du streaming publie des résultats du deuxième trimestre 'bien au-dessus des prévisions'. 'Nous continuons de penser que la crise de Covid-19 accélère le passage de la consommation de contenu traditionnelle (télévision linéaire, théâtres, événements en direct, etc.) aux services de streaming', a indiqué la banque d'investissement dans une note de recherche. Goldman pense que Netflix pourrait ajouter au moins 12,5 millions d'abonnés nets au total au deuxième trimestre, principalement grâce à l'accélération de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique (EMEA) et de l'Asie-Pacifique (APAC). Credit Suisse a augmenté son objectif de cours sur le géant du streaming. Le bureau d'analyses, qui est à 'surperformance' sur le titre, a relevé son objectif de cours à 550 dollars au lieu de 465 dollars. Canaccord Genuity maintient également son conseil 'achat' sur l'action Netflix, avec un objectif de cours de 550 dollars, dans l'attente de résultats 'solides' pour le deuxième trimestre.

Valeurs associées NETFLIX NASDAQ +6.37%