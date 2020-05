Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Netflix : résiliera automatiquement les abonnements inactifs Cercle Finance • 22/05/2020 à 10:37









(CercleFinance.com) - Le groupe Netflix annonce la mise en place d'un système de résiliation automatique des abonnements inactifs. Le géant du streaming indique que 'la dernière chose qu'[il veut], ce sont des gens qui paient pour quelque chose qu'ils n'utilisent pas'. Concrètement, les abonnés qui n'ont rien regardé sur Netflix durant les 12 mois qui ont suivi leur inscription vont recevoir un message leur demandant s'ils souhaitent toujours rester abonnés. Idem pour les abonnés qui n'ont rien lancé depuis 2 ans. En l'absence de réponse, Netflix procédera à la résiliation de l'abonnement. Netflix précise que ces comptes 'inactifs mais payés' représentent moins de 0,5% de sa base d'abonnés.

