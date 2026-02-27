Netflix renonce à son offre d'achat de Warner Bros

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification du code de conditionnement des médias, ajout d'éléments de contexte et de détails) par Aditya Soni et Akash Sriram

Netflix NFLX.O a indiqué jeudi qu'il renonçait à son offre d'achat des actifs de streaming et de studio de Warner Bros Discovery, déclarant que l'opération n'était plus financièrement intéressante après que Paramount Skydance PSKY.O a révisé son offre d'achat du studio hollywoodien convoité à 31 dollars par action.

Les actions de Netflix ont augmenté d'environ 10 % dans les échanges prolongés.

"Nous avons toujours été disciplinés, et au prix requis pour égaler la dernière offre de Paramount Skydance, l'accord n'est plus financièrement intéressant, nous refusons donc d'égaler l'offre de Paramount Skydance", a déclaré Netflix dans un communiqué.

Warner Bros Discovery WBD.O a déclaré plus tôt dans la journée que l'offre révisée de Paramount à 31 dollars par action était supérieure à l'accord existant avec Netflix.

Netflix NFLX.O avait accordé à Warner Bros WBD.O au début du mois une dérogation de sept jours pour rechercher une "meilleure et dernière offre" de Paramount PSKY.O pour la société.

Netflix, qui cherchait à racheter les actifs de Warner Bros dans le domaine de la diffusion en continu et des studios, a accepté en décembre un accord évalué à 27,75 dollars par action. La société avait déclaré que son offre, associée à la cession prévue des actifs de Warner Bros dans le secteur du câble, permettrait d'accroître la valeur pour les actionnaires.

Dans son offre révisée, Paramount a porté de 5,8 milliards de dollars à 7 milliards de dollars l'indemnité de résiliation qu'elle paierait si l'opération n'était pas approuvée par les autorités de régulation.

Paramount a déclaré qu'elle se félicitait que le conseil d'administration de Warner Bros ait réaffirmé à l'unanimité que son offre était la plus avantageuse.

The Ellison Trust s'engage à apporter 45,7 milliards de dollars de capitaux propres, contre 43,6 milliards de dollars précédemment, avec l'appui de Larry Ellison et en incluant tous les fonds supplémentaires nécessaires pour satisfaire aux exigences de solvabilité bancaire de Paramount, a déclaré l'entreprise.

Bank of America Merrill Lynch, Citi et Apollo fournissent 57,5 milliards de dollars de financement par emprunt, contre 54 milliards de dollars précédemment.

L'investisseur activiste Ancora Holdings, qui détient une petite participation dans Warner Bros, a également accentué la pression sur le propriétaire de HBO en déclarant que la société ne s'était pas suffisamment engagée auprès de Paramount.