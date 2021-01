Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Netflix : recul du BPA au 4e trimestre malgré la hausse du CA Cercle Finance • 20/01/2021 à 14:40









(CercleFinance.com) - Les résultats financiers publiés par Netflix concernant le 4e trimestre de l'exercice 2020 laissent apparaître un chiffre d'affaires de 6,64 milliards de dollars sur la période, soit une progression de 21,5% par rapport au 4e trimestre 2019. Dans le même temps, le résultat opérationnel s'établit à 954 millions de dollars (+14,4%) pour un résultat net de 542 millions de dollars, en recul de 7,6%. Le BPA au 4e trimestre se chiffre ainsi à 1,19 dollar, en-deçà du consensus. Netflix annonce avoir franchi le seuil symbolique des 200 millions d'abonnés à travers le monde, soit une hausse de 21,9% en un an. Le CA annuel dépasse désormais le 25 milliards de dollars, et progresse de 24% en un an tandis que le résultat opérationnel a bondi de 76%, à 4,6 milliards de dollars. Netflix vise un CA de 7,13 milliards de dollars au premier trimestre 2021, avec un bénéfice net de 1,35 milliard, soit un BPA de 2,97 dollars.

Valeurs associées NETFLIX NASDAQ +13.69%