Netflix recrute chez Snap, chahuté après l'annonce de la suppression de 20 % de ses effectifs

(AOF) - Netflix progressait de 1,6% en après-Bourse, la plate-forme de vidéos à la demande ayant annoncé avoir recruté deux cadres du réseau social Snap, Jeremi Gorman et Peter Naylor, pour l'aider dans sa nouvelle offre d'abonnement financée par la publicité. Par ailleurs, Snap, la maison mère de la populaire application de messagerie Snapchat, était chahutée à la Bourse de New York après des informations de presse évoquant la possible suppression d'environ 20% de ses effectifs, soit plus de 1.200 employés.

Selon le site spécialisé The Verge, qui cite des sources proches, les licenciements débuteront ces prochains jours dans l'entreprise qui comptait un peu plus de 6.400 employés fin juin.