Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Netflix: rebond du titre, un analyste à l'achat information fournie par Cercle Finance • 19/07/2024 à 17:34









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de 1,2% à la Bourse de Wall Street alors que le groupe a relevé légèrement sa prévision de marge opérationnelle pour l'ensemble de 2024 à 26%, pour une fourchette-cible de croissance des revenus resserrée en hausse à entre 14 et 15%.



Wedbush réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 725 dollars sur Netflix, au lendemain de la publication par la plateforme de streaming vidéo de résultats trimestriels meilleurs que prévu, et accompagnés d'un relèvement de prévisions.



Dans sa note, le broker met en avant les recettes publicitaires, dont Netflix devrait selon lui accélérer la contribution aux revenus pour l'année prochaine, et qui devraient devenir le principal moteur de sa croissance en 2026.



'Netflix a trouvé la bonne formule avec création de contenus globaux, équilibrage des coûts et augmentation de la rentabilité', juge le broker, qui le voit 'continuer à étendre sa rentabilité et à générer du free cash-flow grandissant'.





Valeurs associées NETFLIX 640,45 USD NASDAQ -0,40%