Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Netflix : rachat d'un concepteur de jeux vidéo information fournie par Cercle Finance • 29/09/2021 à 14:32









(CercleFinance.com) - Netflix a officialisé hier soir le rachat du concepteur de jeux vidéo Night School Studio, à l'origine de la franchise Oxenfree, sans toutefois dévoiler les termes financiers de l'opération. Créé par Sean Krankel et Adam Hines en 2014, Night School Studio s'était fait connaître dès sa première production, Oxenfree, présentée comme un 'thriller surnaturel pour adolescents'. 'Leur engagement pour atteindre l'excellence artistique et leurs réalisations historiques en font des partenaires inestimables alors que nous sommes en train de développer nos ressources créatives et une bibliothèque de jeux Netflix', explique le géant du streaming dans un bref communiqués. Le groupe californien - qui dit être en train de poser les premiers jalons de sa plateforme de jeux vidéo - assure que ses productions, comme ses films et ses séries originales, seront proposées dans le cadre de son abonnement, sans publicités ni surcoûts.

Valeurs associées NETFLIX NASDAQ +3.00%