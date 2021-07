NETFLIX : publication trimestrielle mitigée

(AOF) - Netflix a dévoilé hier soir une croissance de ses abonnés meilleure que prévu, mais des prévisions décevantes. Au second trimestre, le spécialiste du streaming a recruté 1,54 million d'abonnés, portant le total à plus de 209 millions. Il visait pour sa part 1 million de clients supplémentaires et le marché, 1,12 million. Netflix prévoit une nouvelle hausse de 3,5 millions au troisième trimestre, un nombre bien inférieur au consensus : 5,86 millions.

" La pandémie a créé une irrégularité inhabituelle dans notre croissance et fausse les comparaisons d'une année sur l'autre. l'acquisition et l'engagement par foyer membre ont connu un pic dans les premiers mois de COVID " a commenté la société.

Entre avril et juin, le groupe a réalisé un bénéfice net de 1,35 milliard de dollars, soit 2,97 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 720 millions de dollars (1,59 dollar par action) un an plus tôt. Le chiffre d'affaires du groupe a, lui, augmenté de 19% à 7,3 milliards de dollars.

Pour le troisième trimestre, le groupe table sur un bénéfice par action de 2,55 dollars et des revenus de 7,48 milliards de dollars.

