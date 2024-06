Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Netflix: propose une série de nouveaux jeux information fournie par Cercle Finance • 25/06/2024 à 18:15









(CercleFinance.com) - Netflix annonce proposer ce mois-ci 'une variété de nouveaux jeux pour tous les goûts'.



Parmi eux, on trouve Cozy Grove: Camp Spirit, premier jeu de Spry Fox depuis 2022, Netflix Stories: Perfect Match pour les amateurs de téléréalité, The Case of the Golden Idol pour les détectives du XVIIIe siècle, et Hearts pour les amateurs de jeux classiques.



Tous ces jeux sont inclus dans l'abonnement Netflix, sans publicités ni achats in-app.



Prochainement, Thirsty Suitors d'Outerloop Games et Annapurna Interactive offrira une expérience unique mêlant combats RPG, patinage et cuisine, centrée sur la rupture amoureuse plutôt que sur les rencontres.









Valeurs associées NETFLIX 669,38 USD NASDAQ -2,44%