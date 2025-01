Netflix, Procter & Gamble, United Airlines...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Halliburton

Halliburton a réalisé un bénéfice net de 615 millions de dollars, soit 0,70 dollar par action diluée, au quatrième trimestre 2024. Il est en baisse comparé à celui d'il y a un an à la même période : 769 millions de dollars, soit 0,74 dollar par action diluée. Les revenus du groupe de services pétroliers ressortent sur cette période à 5,6 milliards de dollars, contre 5,73 milliards de dollars un an auparavant. En Amérique du Nord, le chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2024 s'est élevé à 2,2 milliards de dollars, soit une baisse séquentielle de 7%.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson a annoncé un chiffre d'affaires et des bénéfices du quatrième trimestre supérieurs au consensus grâce au succès de ses traitements anticancer. Le chiffre d'affaires atteint 22,5 milliards de dollars pour un bénéfice par action de 2,04 dollar. Le groupe pharmaceutique américain s'attend pour 2025 à des ventes comprises entre 90,9 et 91,7 milliards de dollars (conforme au consensus de 90,98 milliards) et à un bénéfice compris entre 10,75 et 10,95 dollars par action en ajusté (contre un consensus de 10,56 dollars par action).

Netflix

Netflix a enregistré un quatrième trimestre historique en termes d'abonnements avec le gain de 18,9 millions de nouveaux abonnés. Une performance record qui représente plus du double du consensus. Le précédent record remonte au premier trimestre 2020 - période du Covid 19- avec 15 millions de nouveaux abonnés. Le nombre global d'abonnés au géant californien du streaming vidéo dépasse les 300 millions, dopé par la diffusion en direct d'événements sportifs et la répression du partage de mots de passe (+41 millions sur l'année écoulée).

Procter & Gamble

Au deuxième trimestre de son exercice 2024/2025, les ventes nettes de Procter & Gamble s'élèvent à 21,9 milliards de dollars, en augmentation de 2%. Le bénéfice net dilué par action est de 1,88 dollar, en hausse de 34%. Le flux de trésorerie d'exploitation s'est élevé à 4,8 milliards de dollars. Le bénéfice net progresse de 33% à 4,7 milliards de dollars. Sur cet exercice, le groupe de produits de grande consommation maintient ses objectifs. Il s'attend à une croissance organique de ses revenus entre 3 et 5%. Son bénéfice net dilué par action devrait croître entre 10 et 12%.

Secteur IA

Les valeurs liées à l'IA sont attendues en hausse en pré-marché à Wall Street, bénéficiant de l'annonce faite hier soir par Donald Trump: un investissement de 500 milliards de dollars sur quatre ans dans un projet baptisé Stargate associant SoftBank, OpenAI et Oracle pour construire des centres de données de nouvelle génération. Le leader des bases de données devait bondir de près de 10% et entraîne dans son sillage Arm, Microsoft , Nvidia et Palantir ainsi que Dell et Super Micro Computer.

Travelers

Travelers a fait état d'une hausse plus forte qu'attendue de son bénéfice au titre de son quatrième trimestre malgré le poids des catastrophes naturelles. Le revenu de base de Travelers, a augmenté pour atteindre 2,13 milliards de dollars, soit 9,15 dollars par action, au cours des trois mois se terminant le 31 décembre 2024. Ce chiffre est à comparer aux 1,63 milliard de dollars, soit 7,01 dollars par action, enregistrés un an plus tôt. Les analystes ciblaient un bénéfice trimestriel de 6,63 dollars par action.

United Airlines

United Airlines est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé un bénéfice "record" au quatrième trimestre, largement supérieur aux attentes. La compagnie aérienne américaine n'a jamais opéré plus de vols ni transporté plus de passagers qu'en 2024. Elle réitère son objectif de marge avant impôts à deux chiffres en 2025, contre 7,3 % en 2024 du fait d'une forte demande pour tous ses produits : au cours du trimestre, les revenus premium ont augmenté de 10 %, les revenus corporate de 7 % et les revenus Economy de 20 %.