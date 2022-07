Netflix perd presque un million d'abonnés mais anticipe une croissance au troisième trimestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

La firme californienne a enregistré un chiffre d'affaires de 7,97 milliards de dollars pour la période d'avril à juin, un résultat inférieur aux attentes, qu'il a notamment mis sur le compte d'un taux de change défavorable. Il a en revanche réalisé 1,44 milliard de bénéfices net, mieux que prévu. Le bénéfice par action est de 3,20 dollars, contre 2,97 dollars il y a un an.

Après des années de croissance fulgurante, Netflix a commencé à souffrir face à la concurrence livrée notamment par Walt Disney et Apple, qui ont investi massivement dans leurs plateformes de streaming. Il reste toutefois le numéro un mondial du secteur.

