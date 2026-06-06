Netflix nomme Jay Hoag, membre de longue date de son conseil d'administration, au poste de président, succédant ainsi à Reed Hastings

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Netflix NFLX.O a nommé Jay Hoag, administrateur indépendant principal, au poste de président de son conseil d'administration. Il succède ainsi à Reed Hastings, qui a quitté le conseil d'administration du service de streaming qu'il a cofondé il y a près de trente ans.

Voici quelques détails sur cette nomination:

* La plateforme de streaming a annoncé cette nomination vendredi dans un document déposé auprès de la SEC , précisant que M. Hoag avait pris ses fonctions à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 4 juin.

* Netflix avait annoncé en avril que M. Hastings quittait l'entreprise afin de se consacrer à ses activités philanthropiques et à d'autres projets.

* Hastings a transformé Netflix, qui était à l'origine une entreprise de location de DVD par correspondance, en un géant mondial du streaming qui a révolutionné la distribution de films et de séries télévisées.

* Hoag a cofondé Technology Crossover Ventures, une société de capital-risque de premier plan qui investit dans Netflix depuis de nombreuses années.

* M. Hoag siège au conseil d'administration de Netflix depuis 1999 et a occupé le poste de directeur indépendant principal pendant plus d'une décennie.

* Il siège actuellement aux conseils d'administration de Zillow Group ZG.O et de Peloton Interactive PTON.O .