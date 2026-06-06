 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Netflix nomme Jay Hoag, membre de longue date de son conseil d'administration, au poste de président, succédant ainsi à Reed Hastings
information fournie par Reuters 06/06/2026 à 00:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Netflix NFLX.O a nommé Jay Hoag, administrateur indépendant principal, au poste de président de son conseil d'administration. Il succède ainsi à Reed Hastings, qui a quitté le conseil d'administration du service de streaming qu'il a cofondé il y a près de trente ans.

Voici quelques détails sur cette nomination:

* La plateforme de streaming a annoncé cette nomination vendredi dans un document déposé auprès de la SEC , précisant que M. Hoag avait pris ses fonctions à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 4 juin.

* Netflix avait annoncé en avril que M. Hastings quittait l'entreprise afin de se consacrer à ses activités philanthropiques et à d'autres projets.

* Hastings a transformé Netflix, qui était à l'origine une entreprise de location de DVD par correspondance, en un géant mondial du streaming qui a révolutionné la distribution de films et de séries télévisées.

* Hoag a cofondé Technology Crossover Ventures, une société de capital-risque de premier plan qui investit dans Netflix depuis de nombreuses années.

* M. Hoag siège au conseil d'administration de Netflix depuis 1999 et a occupé le poste de directeur indépendant principal pendant plus d'une décennie.

* Il siège actuellement aux conseils d'administration de Zillow Group ZG.O et de Peloton Interactive PTON.O .

Valeurs associées

NETFLIX
82,1800 USD NASDAQ +0,76%
PELOTON INTERACTIVE RG-A
5,7700 USD NASDAQ -6,48%
ZILLOW GRP RG-A
35,3900 USD NASDAQ -1,64%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
93,03 -2,44%
CAC 40
8 218,24 -0,32%
Or
4 330,11 0,00%
ABIVAX
87,85 +4,65%
EUR/USD SPOT
1,1522 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank