Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Netflix : mise en place d'un nouveau 'top 10' hebdomadaire information fournie par Cercle Finance • 17/11/2021 à 12:18









(CercleFinance.com) - Netflix a annoncé hier soir la mise en place d'un nouveau 'top 10' hebdomadaire censé recenser les plus gros succès sur la plateforme de vidéo à la demande. Publié tous les mardis, ce classement est calculé en fonction des heures de visionnage enregistrées du lundi au dimanche de la semaine précédente, à la fois pour les titres originaux et ceux sous licence. Le groupe américain propose pour l'instant des 'top 10' mondiaux dans les catégories des films anglophones et des programmes TV anglophones (séries, documentaires, émissions et programmes spéciaux), ainsi que pour les films non anglophones et les programmes TV non anglophone. Netflix publie aussi des classements nationaux pour plus de 90 pays. Si ce site Web n'est actuellement disponible qu'en anglais et en espagnol, des langues supplémentaires devraient être annoncées dans le courant de l'année prochaine. Cette décision intervient alors que Netflix a été vivement critiqué pour le manque de transparence dans ses mesures d'audience au cours des dernières années.

Valeurs associées NETFLIX NASDAQ +1.19%