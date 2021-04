Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Netflix : les prévisions d'abonnements d'un analyste Cercle Finance • 19/04/2021 à 17:49









(CercleFinance.com) - Le géant du streaming va présenter demain ses résultats trimestriels. Credit Suisse anticipe des résultats 'en ligne' avec les attentes. Le broker s'attend à ce que le groupe californien fasse état demain soir de six millions de nouveaux abonnés nets sur le premier trimestre, avec un taux de résiliation qui devrait selon lui être décrit comme' faible' par l'équipe de direction. Dans sa note, Credit Suisse dit attendre des précisions concernant la mise en place d'obstacles aux partages de codes et à un point sur l'impact de l'arrivée de nouveaux concurrents au niveau de l'activité, en particulier aux Etats-Unis. Pour le courtier, la levée des mesures de restriction et l'accélération des campagnes de vaccination sont appelées à peser sur le recrutement de nouveaux abonnés. Credit Suisse met donc en garde les investisseurs contre un effet 'gueule de bois' qui pourrait se manifester lors du second semestre, une fois le gros de l'épidémie passé. Credit Suisse a réitéré aujourd'hui son opinion 'neutre' et son objectif de cours de 586 dollars sur le titre.

Valeurs associées NETFLIX NASDAQ +0.08%