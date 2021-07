Netflix : les conseils des analystes avant les résultats

(CercleFinance.com) - Netflix doit publier ses résultats de deuxième trimestre le mardi 20 juillet après la clôture des marchés américains.

Wedbush Securities a réitéré son opinion 'sous-performance' assortie d'un objectif de cours de 342 dollars sur Netflix, mettant en avant l'intensification de la concurrence sur le marché de la vidéo à la demande.

Si le broker rappelle que le groupe a longtemps bénéficié de l'avantage d'être le premier à arriver sur le marché, il fait remarquer que Netflix approche désormais d'un point de saturation en Amérique du Nord, où ses 75 millions d'abonnés représentent quelque 60% des ménages.

UBS a relevé son objectif de cours sur Netflix, qu'il porte de 600 à 630 dollars, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.

Dans une note de recherche, le broker dit s'attendre à un ralentissement du nombre de nouveaux abonnés au deuxième trimestre dû à l'amenuisement de l'effet favorable au niveau des inscriptions lié au confinement.

UBS déclare néanmoins anticiper une remontée des abonnements au troisième, puis au quatrième trimestre, avec l'arrivée de nouvelles saisons de séries particulièrement populaires comme La casa de papel, Sex Education, The Witcher, You, Stranger Things ou The Crown.

Plus globalement, le courtier juge qu'une entrée sur le marché des jeux vidéo pourrait permettre au groupe américain d'élargir son marché et de mieux maîtriser ses prix sur fond d'arrivée à maturité de son offre.

Credit Suisse a relevé son opinion sur Netflix, porté de 'neutre' à 'surperformance', tout en maintenant son objectif de cours à 586 dollars sur le titre.

Dans une note de recherche, le broker souligne que l'enquête qu'il a conduite auprès des clients américains de la plateforme de vidéo à la demande a mis en évidence la solidité de son positionnement face à la concurrence ainsi qu'un taux élevé de satisfaction des abonnés.

Et si ses opportunités à l'international restent prometteuses, Wedbush craint que la concurrence pour attirer de nouveaux membres devienne de plus en plus féroce, limitant de fait la capacité du groupe à améliorer ses résultats en l'obligeant à produire toujours plus de contenus.