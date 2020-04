Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Netflix : les abonnements accélèrent avec le confinement Cercle Finance • 22/04/2020 à 10:25









(CercleFinance.com) - En période de confinement, le streaming vidéo a le vent en poupe : dans ses résultats trimestriels publiés hier soir, Netflix annonce en effet avoir obtenu deux fois de nouveaux abonnés que prévu sur la période janvier-mars 2020. Alors qu'il anticipait quelque 7 millions de nouveaux abonnés sur la période, le géant du streaming a en effet convaincu 15,766 millions de personnes, contre 9,6 pour la même période un an plus tôt. La performance est d'autant plus notable que Netflix a dû faire face, pendant ce trimestre, au lancement de Disney+ un peu partout dans le monde. Une accélération que le géant sait 'temporaire', en période de confinement. Du côté des résultats financiers, le chiffre d'affaires est bien sûr porté par cette hausse du nombre d'abonnés (porté à 182,9 millions) : les revenus s'affichent à 5,7 milliards de dollars, contre 4,4 milliards un an plus tôt. Le bénéfice par action, à 1,57 dollar, est néanmoins inférieur aux attentes des analystes, lesquels misaient sur 1,63. Il n'en est pas moins nettement en hausse par rapport au T1 2019 (76 cents alors). Enfin, s'agissant de ses attentes, Netflix espère dépasser la barre des 190 millions d'abonnés payants au T2 2020, pour un chiffre d'affaires d'un peu plus de 6 milliards de dollars.

Valeurs associées NETFLIX NASDAQ -0.84%