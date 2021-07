Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Netflix :léger repli attendu après les résultats trimestriels information fournie par Cercle Finance • 21/07/2021 à 11:25









(CercleFinance.com) - Le titre est attendu en légère baisse après l'annonce de ses résultats au 2ème trimestre 2021. Le chiffre d'affaires a augmenté de 19 % au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente pour atteindre 7,3 milliards de dollars, tandis que le bénéfice d'exploitation a augmenté de 36 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 1,8 milliard de dollars. ' Nous avons terminé le trimestre avec plus de 209 millions d'abonnés payants, ce qui est légèrement supérieur à nos prévisions ' indique le groupe. La croissance du chiffre d'affaires est liée à une augmentation de 11 % du nombre moyen d'abonnements payants à des services de streaming et à une croissance de 8 % du revenu moyen par abonnement. La marge d'exploitation de 25,2% a augmenté de 3 points de pourcentage par rapport au trimestre précédent.

Valeurs associées NETFLIX NASDAQ -0.23%