Netflix: le titre toujours à la peine après une dégradation information fournie par Cercle Finance • 14/06/2022 à 16:36

(CercleFinance.com) - Le titre Netflix accuse l'un des rares replis de l'indice Nasdaq 100 mardi matin, pénalisé par l'abaissement de recommandation des analystes de Benchmark, repassés à la 'vente' sur le géant du streaming.



Peu avant 10h30 (heure de New York), l'action du spécialiste du divertissement en ligne cède plus de 1%, alors que l'indice technologique avance lui de 0,1%.



Benchmark, qui reconnaît qu'il s'était trop précipité en relevant son conseil à 'conserver' suite aux résultats de 4ème trimestre, explique se montrer sceptique quant au scénario d'un redressement boursier de Netflix au vu du ralentissement actuel de sa croissance.



La société de Bourse basée à Denver (Colorado), qui fixe un nouvel objectif de cours de 157 dollars, note en particulier que les dépenses de programmation prévues pour l'exercice 2023 devraient excéder les amortissements de plus de trois milliards de dollars.



'Au-delà du problème posé par l'inflation et la sensibilité de plus en plus grande des consommateurs vis-à-vis des prix, la saturation d'informations entourant Netflix dans la presse, qui vont des pertes d'abonnés au contrat conclu avec le prince Harry et Meghan, en fait un dossier à la croissance modeste', conclut Benchmark.



Avec une baisse de presque 15% sur les quatre dernières séances de Bourse, le titre a décroché de plus de 70% depuis le début de l'année.