Netflix: le titre surperforme, Goldman se dit plus optimiste

(CercleFinance.com) - Le titre Netflix surperforme mercredi matin à la Bourse de New York suite à un relèvement de la recommandation de Goldman Sachs de 'vendre' à 'neutre', la banque américaine misant sur les récentes initiatives mises en place par le géant du streaming.



Dans une note de recherche, la firme de Wall Street explique s'attendre à ce que les mesures prises par le groupe californien afin de mettre fin au partage de codes et d'ouvrir sa plateforme à la publicité continuent de porter sa performance opérationnelle à horizon 2024/2025.



Son objectif de cours remonte, en parallèle, de 230 à 400 dollars.



Depuis que Goldman avait placé l'action sur sa liste de valeurs recommandées à la vente, en juin 2022, le cours de Bourse de Netflix a bondi de 135%, contre un gain de 12,5% pour l'indice S&P 500.



Suite à ces commentaires, le titre prenait 1,2% mercredi matin, dans un S&P en repli de 0,2%.





