Netflix: le titre se distingue, UBS relève son objectif

(CercleFinance.com) - L'action Netflix signe l'une des plus forte hausses de l'indice S&P 500 mardi à la Bourse de New York, à la faveur d'une note des analystes d'UBS qui relèvent leurs prévisions sur le géant du streaming.



Dans une note, UBS souligne que le dynamisme commercial du groupe californien, qui a attiré plus de 29 millions nouveaux abonnés en 2023, devrait lui permettre, en tenant compte de ses hausses de prix et de l'arrivée de la publicité, d'accélérer sa croissance.



Le bureau d'études dit tabler sur une croissance du chiffre d'affaires de 15% cette année, contre 7% en 2023, suivie d'une croissance moyenne annuelle de 13% d'ici à 2027.



Les analystes pronostiquent, en parallèle,, une amélioration de trois points de pourcentage de sa marge opérationnelle sur la période.



Dans ce contexte, UBS s'attend à ce que le flux de trésorerie disponible (FCF) grimpe de 20% par an, et non plus de 18% chaque année, ce qui devrait favoriser de son point de vue le lancement de nouveaux rachats d'actions.



Le bureau d'études, à l'achat sur le titre, relève en conséquence son objectif de cours de 570 à 685 dollars.



A 10h45 (heure de New York), le titre s'adjugeait 1,5% alors qu'au même moment, l'indice S&P était virtuellement inchangé.





