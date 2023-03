Netflix: le titre se distingue grâce à une note d'analyste information fournie par Cercle Finance • 24/03/2023 à 16:01

(CercleFinance.com) - L'action Netflix s'inscrit à contre-courant de la tendance vendredi à la Bourse de New York, stimulée par des propos favorables de la part des analystes de Bank of America.



A 10h40 (heure de New York), l'action du géant de la vidéo à la demande gagne 2,5%, signant la troisième plus forte hausse de l'indice S&P 500, qui perd 0,5% au même moment.



Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes de BofA soulignent que des données issues de sociétés tierces suggèrent que le nombre de nouveaux abonnés aux Etats-Unis et au Canada pourrait être plus élevé que prévu au premier trimestre.



Alors que le consensus ne vise que l'arrivée de 100.000 abonnés sur les trois premiers mois de l'année, ces sources laissent penser que le groupe américain pourrait attirer plus de 500.000 nouveaux abonnés sur le trimestre, notamment à la faveur d'une accélération des abonnements au Canada, poursuivent-ils.



Sachant que Netflix a récemment annoncé son intention de mettre fin au partage de codes dans le pays, ces chiffres sont de nature à apaiser les craintes des investisseurs quant aux retombées des mesures visant à lutter contre le partage de codes d'accès, ajoute le bureau d'études.



Pour BofA, ces informations constituent une bonne nouvelle alors que Netflix s'apprête à rendre payant le partage de mots de passe en Espagne, au Portugal et en Nouvelle-Zélande.



Bank of America affiche une recommandation d'achat sur le titre Netflix, assortie d'un objectif de cours de 410 dollars.