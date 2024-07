Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Netflix: le titre grimpe, BofA rehausse son objectif information fournie par Cercle Finance • 15/07/2024 à 18:33









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 2% à la Bourse de Wall Street. Bank of America a relevé lundi son objectif de cours sur Netflix, de 700 à 740 dollars, à quelques jours de la publication des résultats de deuxième trimestre du géant américain de la vidéo à la demande.



L'intermédiaire financier, qui réitère sa recommandation d'achat sur le titre, estime en effet que la plateforme de streaming vidéo est bien positionnée pour générer une 'solide' croissance au niveau des abonnements.



Pour ce qui concerne les résultats du deuxième trimestre, prévue jeudi soir, BofA dit déjà anticiper de bonnes surprises, avec 4,6 millions de nouveaux abonnés nets attendus sur la période avril-juin et un chiffre d'affaires de 9,49 milliards de dollars.



L'analyste dit par ailleurs tabler sur un décollage 'significatif' des recettes publicitaires du groupe californien à compter des exercices 2025 puis 2026.





Valeurs associées NETFLIX 657,64 USD NASDAQ +1,55%