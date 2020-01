Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Netflix : joue la prudence pour ses attentes au T1 2020 Cercle Finance • 22/01/2020 à 11:22









(CercleFinance.com) - Netflix a annoncé hier soir au titre de son 4e trimestre un bénéfice net de 587 millions de dollars, soit 1,30 dollar par action, contre 134 millions de dollars et 0,30 dollar par action à la même période en 2018. Ces résultats, en hausse, sont également supérieurs aux attentes des analystes, qui tablaient en moyenne sur un BPA de 0,53 dollar. Autre bonne nouvelle pour le géant du streaming : le nombre d'abonnés supplémentaires s'affiche à 8,8 millions sur le trimestre, stable par rapport au quatrième trimestre 2018. Rassurant donc, alors que la concurrence n'a jamais été aussi forte pour Netflix, notamment aux États-Unis (où le taux de résiliation a néanmoins augmenté), avec les lancements de Disney+ et d'Apple TV+. S'agissant du premier trimestre 2020, Netflix joue la prudence : 7 millions d'abonnés payants supplémentaires sont attendus, contre 9,6 millions au T1 2019. Certes, il s'agissait à cette époque d'un record pour le groupe, mais Netflix semble se préparer à faire le dos rond face à la montée en puissance des plateformes concurrentes.

