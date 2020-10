Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Netflix : hausse des abonnements, le CA progresse de 22% Cercle Finance • 21/10/2020 à 11:56









(CercleFinance.com) - Au 3e trimestre, Netflix a enregistré un CA de 6,43 milliards de dollars, soit une hausse de 22,7% par rapport au 3e trimestre 2019 (5,24 milliards). Le revenu net grimpe à 790 millions de dollars pour un EBITDA ajusté de 1,45 milliard de dollars. Le BPA au 3e trimestre se chiffre à 1,74 dollar. Netflix note toutefois un ralentissement de sa croissance au 3e trimestre avec 2,2 millions de nouveaux abonnements, contre 6,8 millions au 3e trimestre 2019. En revanche, au cours des neuf premiers mois de l'année, Netflix a enregistré plus de nouveaux abonnés (28,1 millions) que lors de toute l'année 2019 (27,8 millions). Pour le 4e trimestre, Netflix prévoit d'enregistrer 6 millions de nouveaux abonnements. ' Si nous atteignons nos prévisions, cela nous placera à un record de 34 millions d'ajouts nets payés pour 2020 '.

Valeurs associées NETFLIX NASDAQ -1.00%