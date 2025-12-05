 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 337,13
-1,35%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Netflix en pourparlers exclusifs pour le studio Warner Bros Discovery et des actifs de streaming, selon une source
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 05:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 1, 3 et 4) par Milana Vinn

Netflix NFLX.O est en négociations exclusives pour racheter les studios de cinéma et de télévision de Warner Bros Discovery WBD.O ainsi que ses actifs de streaming, dans le cadre d'une transaction évaluée à 28 dollars par action qui pourrait remodeler le paysage médiatique, a déclaré une source à Reuters jeudi.

Le projet d'acquisition par le géant du streaming des studios et de l'unité de streaming de Warner Bros Discovery devrait permettre de réduire les coûts de streaming pour les consommateurs en regroupant Netflix et HBO Max.

Netflix s'est imposé comme le principal soumissionnaire pour les actifs de Warner Bros Discovery, a rapporté Reuters plus tôt dans la journée.

Selon Bloomberg News, Netflix a proposé une indemnité de rupture de 5 milliards de dollars si les autorités de régulation bloquent l'opération. Le rapport ajoute que les sociétés pourraient annoncer l'accord dans les jours à venir.

CNBC a déclaré plus tôt que Netflix avait présenté une proposition consistant en 85 % de liquidités pour les actifs qu'elle cherche à acquérir.

Netflix et Warner Bros Discovery n'ont pas répondu immédiatement lorsque Reuters les a contactés pour commenter les rapports de CNBC et de Bloomberg.

La nouvelle d'un accord potentiel a incité un consortium de personnalités de l'industrie cinématographique à demander au Congrès américain d'intervenir si l'offre de Netflix aboutissait, mettant en garde contre une crise économique et institutionnelle imminente à Hollywood, a rapporté Variety.

Selon le Wall Street Journal, Warner Bros Discovery cherche à obtenir une nouvelle série d'offres de la part de prétendants d'ici la fin de la journée de jeudi, après que Paramount Skydance PSKY.O aurait accusé Warner Bros Discovery de mener une procédure de vente déloyale qui favorise Netflix par rapport à d'autres soumissionnaires.

Warner Bros Discovery aurait reçu des offres adoucies de la part de soumissionnaires potentiels - Paramount, Comcast et Netflix - en début de semaine, après leur avoir demandé d'améliorer les offres initiales soumises fin novembre.

Dans la lettre adressée au directeur général de Warner Bros Discovery, David Zaslav, l'équipe juridique de Paramount s'interroge sur "l'équité et l'adéquation" de la procédure d'appel d'offres, citant des articles de presse qui indiquent que la direction de Warner Bros Discovery favorise la proposition de Netflix, selon une copie de la lettre consultée par Reuters.

Paramount Skydance, dirigé par David Ellison, a demandé à Warner Bros Discovery de confirmer la formation d'un comité spécial indépendant composé de membres impartiaux du conseil d'administration pour évaluer les offres et superviser le processus de vente, selon la lettre.

"Nous vous demandons instamment de mettre en place un tel comité spécial composé d'administrateurs n'ayant aucune apparence potentielle de partialité ou de redevabilité envers d'autres personnes dont les intérêts peuvent différer de ceux des actionnaires", a déclaré l'équipe juridique de Paramount dans la lettre.

Paramount et Comcast n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters. Paramount a cherché à acheter l'ensemble de la société. En octobre , le conseil d'administration de Warner Bros Discovery a rejeté une offre d'environ 60 milliards de dollars de la part de Paramount et a ensuite lancé une procédure de vente formelle.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

COMCAST-A
27,2000 USD NASDAQ -0,84%
NETFLIX
103,2200 USD NASDAQ -0,71%
PARAMOUNT SKYD RG-B
14,8200 USD NASDAQ +1,02%
WARNER BROS RG-A
24,5400 USD NASDAQ -0,12%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 05.12.2025 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * DERICHEBOURG ... Lire la suite

  • Des portraits du président russe Vladimir Poutine et du Premier ministre indien Narendra Modi dans une rue à New Delhi, le 4 décembre 2025 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )
    Sous pressions américaines, l'Indien Modi et le Russe Poutine resserrent les rangs
    information fournie par AFP 05.12.2025 05:53 

    Le Premier ministre indien Narendra Modi s'entretient vendredi avec le président russe Vladimir Poutine, avec l'objectif de resserrer leurs liens face aux pressions américaines pour que l'Inde cesse ses achats de pétrole russe en pleine guerre en Ukraine. Les dirigeants ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 04/12/2025
    Top 5 IA du 04/12/2025
    information fournie par Libertify 05.12.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Biomérieux , Eramet , Meta, Sanofi , Voltalia . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Un internaute consulte le site web du géant asiatique du commerce électronique Shein sur un ordinateur portable à Paris, le 5 novembre 2025 ( AFP / Julie SEBADELHA )
    Shein et l'Etat se confrontent au tribunal sur la suspension de la plateforme
    information fournie par AFP 05.12.2025 04:34 

    Shein et l'Etat ont rendez-vous au tribunal judiciaire de Paris vendredi: l'Etat y demande la suspension de la plateforme en raison des produits illicites qu'elle vendait. Shein trouve cette requête injustifiée et disproportionnée. Une suspension pour trois mois ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank