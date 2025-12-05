Netflix en pourparlers exclusifs pour le studio Warner Bros Discovery et des actifs de streaming, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 1, 3 et 4) par Milana Vinn

Netflix NFLX.O est en négociations exclusives pour racheter les studios de cinéma et de télévision de Warner Bros Discovery WBD.O ainsi que ses actifs de streaming, dans le cadre d'une transaction évaluée à 28 dollars par action qui pourrait remodeler le paysage médiatique, a déclaré une source à Reuters jeudi.

Le projet d'acquisition par le géant du streaming des studios et de l'unité de streaming de Warner Bros Discovery devrait permettre de réduire les coûts de streaming pour les consommateurs en regroupant Netflix et HBO Max.

Netflix s'est imposé comme le principal soumissionnaire pour les actifs de Warner Bros Discovery, a rapporté Reuters plus tôt dans la journée.

Selon Bloomberg News, Netflix a proposé une indemnité de rupture de 5 milliards de dollars si les autorités de régulation bloquent l'opération. Le rapport ajoute que les sociétés pourraient annoncer l'accord dans les jours à venir.

CNBC a déclaré plus tôt que Netflix avait présenté une proposition consistant en 85 % de liquidités pour les actifs qu'elle cherche à acquérir.

Netflix et Warner Bros Discovery n'ont pas répondu immédiatement lorsque Reuters les a contactés pour commenter les rapports de CNBC et de Bloomberg.

La nouvelle d'un accord potentiel a incité un consortium de personnalités de l'industrie cinématographique à demander au Congrès américain d'intervenir si l'offre de Netflix aboutissait, mettant en garde contre une crise économique et institutionnelle imminente à Hollywood, a rapporté Variety.

Selon le Wall Street Journal, Warner Bros Discovery cherche à obtenir une nouvelle série d'offres de la part de prétendants d'ici la fin de la journée de jeudi, après que Paramount Skydance PSKY.O aurait accusé Warner Bros Discovery de mener une procédure de vente déloyale qui favorise Netflix par rapport à d'autres soumissionnaires.

Warner Bros Discovery aurait reçu des offres adoucies de la part de soumissionnaires potentiels - Paramount, Comcast et Netflix - en début de semaine, après leur avoir demandé d'améliorer les offres initiales soumises fin novembre.

Dans la lettre adressée au directeur général de Warner Bros Discovery, David Zaslav, l'équipe juridique de Paramount s'interroge sur "l'équité et l'adéquation" de la procédure d'appel d'offres, citant des articles de presse qui indiquent que la direction de Warner Bros Discovery favorise la proposition de Netflix, selon une copie de la lettre consultée par Reuters.

Paramount Skydance, dirigé par David Ellison, a demandé à Warner Bros Discovery de confirmer la formation d'un comité spécial indépendant composé de membres impartiaux du conseil d'administration pour évaluer les offres et superviser le processus de vente, selon la lettre.

"Nous vous demandons instamment de mettre en place un tel comité spécial composé d'administrateurs n'ayant aucune apparence potentielle de partialité ou de redevabilité envers d'autres personnes dont les intérêts peuvent différer de ceux des actionnaires", a déclaré l'équipe juridique de Paramount dans la lettre.

Paramount et Comcast n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters. Paramount a cherché à acheter l'ensemble de la société. En octobre , le conseil d'administration de Warner Bros Discovery a rejeté une offre d'environ 60 milliards de dollars de la part de Paramount et a ensuite lancé une procédure de vente formelle.