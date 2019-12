Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Netflix : en option sur Freebox Révolution Cercle Finance • 17/12/2019 à 14:12









(CercleFinance.com) - Free annonce proposer désormais à ses abonnés Freebox Révolution de retrouver Netflix en option sur leur Freebox et d'y accéder directement sur leur télévision. Netflix est donc désormais accessible sur les différentes offres Freebox. Les abonnés Freebox Révolution pourront ainsi avoir accès aux contenus Netflix (séries originales, films, standups...) et aux derniers blockbusters du groupe américain de vidéo à la demande, comme '6 Underground', film d'action réalisé par Michael Bay.

